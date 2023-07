Ultime Notizie – sul tavolo migranti ed elezioni Ue

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Missione a Varsavia oggi per Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e leader del partito dell’Ecr, i Conservatori e Riformisti Europei. La premier alle 10 è attesa al Palazzo sull’Acqua, al Parc Lazienki, un parco urbano a un tiro di schioppo dalla riva sinistra della Vistola, per un incontro bilaterale con il primo ministro Mateusz Morawiecki. L’incontro con il premier polacco segue quello del 20 febbraio, sempre a Varsavia, e, secondo fonti di Palazzo Chigi, offrirà l’occasione per “consolidare il dialogo politico” e per ricercare il coordinamento e le potenziali sinergie sui principali temi dell’agenda Ue e internazionale, anche alla luce degli esiti del Consiglio Europeo del 29-30 giugno e in vista del prossimo vertice Nato di Vilnius, in Lituania. Il bilaterale rafforzerà “l’eccellente collaborazione bilaterale, in particolare in ambito economico”. Il dialogo politico ...