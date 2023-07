Ultime Notizie – Serie A 2023-2024 | ecco il calendario ufficiale Il Napoli apre a Frosinone

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il sorteggio: nella prima giornata la Juve debutta in trasferta contro l’Udinese, il Milan fa visita al Bologna. Primi big match alla terza, derby Inter-Milan alla quarta giornata Ilcampione d’Italia affronta ilnella prima giornata del campionato di. Lo ha lo ha stabilito il sorteggio delin programma oggi. La Juve debutta in trasferta contro l’Udinese, il Milan fa visita al Bologna. Questa la prima giornata, in programma il 20 agosto: Bologna-Milan; Empoli-Verona;; Genoa-Fiorentina; Inter-Monza; Lecce-Lazio; Roma-Salernitana; Sassuolo-Atalanta; Torino-Cagliari; Udinese-Juventus. I primi big match del campionato ci saranno alla terza giornata e saranno Inter-Fiorentina, ...