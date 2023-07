Ultime Notizie – Santanchè | dipendenti società Ki Group | Onori impegni e paghi tfr

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 5 luglio 2023) (Adnkronos) – “Non ho nulla contro il ministro, per me può fare quello che vuole nella vita. Ho lavorato in quell’azienda per 30 anni. Ho dato le dimissioni a settembre 2022 e a novembre avrei dovuto incassare 44mila euro come ultima parte del tfr. Mi è arrivata la busta ma il bonifico non è mai arrivato”. Lo racconta, nel corso di una conferenza stampa al Senato organizzata dal M5S con il leader Giuseppe Conte, Monica Lasagna, ex dipendente di Kidella ministra del Turismo Danielafinita al centro di inchieste giornalistiche per presunti illeciti. “Per me, lavorare per un senatore era sinonimo di garanzia. Per cui è stato un doppio smacco il fatto di ritrovarmi al 5 di luglio con il bonifico non ancora arrivato. Nel non sentire più nessuno e nel non vedere i soldi mi sono sentita ...