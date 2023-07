Ultime Notizie – Santanchè | da M5S mozione sfiducia Conte | Meloni la costringa a dimissioni

(Di mercoledì 5 luglio 2023) (Adnkronos) – “”. In Aula al Senato, dopo l’annuncio del capogruppo M5S Stefano Patuanelli, che ha fatto sapere di aver depositato unadiper la ministraè scattato il coro dei senatori del Movimento. Ironia del presidente La Russa: “Lo abbiamo capito, è questa la vostra richiesta…”. “Lei non ha convinto quest’Aula” e per questo “abbiamo da pochi minuti presentato unadinei suoi confronti”, sono state le parole di Patuanelli . “Noi distinguiamo bene quella che è la responsabilità giuridica dalla responsabilità politica. Oggi nell’Aula del Senato non c’è stato un processo giudiziario, le verifiche giudiziarie sono in corso ma c’è un aspetto di responsabilità politica ed è quello che ci riguarda e ci ...

... proiezione dell'ampiezza del movimento laterale evidenziato nellesettimane", ha ipotizzato l'esperto. Filippo Diodovich ha aggiunto che che il cedimento del supporto a 29.960 dollari ...2023 - 07 - 05 12:17:42 È il notaio Attilio Roveda a custodire levolontà È il notaio Attilio Roveda a custodire levolontà del leader azzurro e aprire il testamento. Secondo ...I visitatori dell'evento potranno visitare la Samsung #PlayGalaxy Lounge, dove sarà possibile toccare con mano lenovità del colosso sudcoreano per il settore del gaming. Se volete saperne di ...Muti to conduct Italian and Jordanian musicians July 7, 9, 11 (ANSA) - ROME, JUL 5 - Riccardo Muti is paying homage to the generosity of the Jordanian people, who have received thousands of refugees ...Rss Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettiv ...