Ultime Notizie Roma del 05-07-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 luglio 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale a Primavalle l’ultimo saluto a Michelle Maria Caruso la diciassettenne uccisa da un coetaneo il 28 giugno scorso anella parrocchia di Santa Maria della presentazione via di Torrevecchia La periferia nord-ovest la capitale sono arrivate centinaia di persone hanno portato fiori palloncini bianchi e la chiesa frequentata da sempre dei genitori di Michelle in questi giorni ancora di più ha detto il vice parroco don ha celebrato il vescovo ausiliario del settore Ovest Don Baldassarre Reina il testamento di Silvio Berlusconi sarà aperto oggi nel corso delle prossime ore I figli sono stati convocati dal notaio Arrigo Roveda che custodisce levolontà del fondatore di Forza Italia e di Mediaset un incontro di chiarimento e per ...