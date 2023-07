Ultime Notizie – picchi fino a 40° nel weekend

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Un fine settimana all’insegna del caldo, cona 38 – 40° in alcune zone dello Stivale. “Questoarriverà di gran carriera l’anticiclone africano” – spiega Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo – “rimontando dapprima soprattutto al Centrosud ma coinvolgendo poi anche il Nord. In questa fase, dunque tanto sole per tutti o quasi: Alpi, Prealpi e alto Piemonte potranno infatti rimanere interessati da qualche sporadico rovescio o temporale, anche forte, ma per il resto sarà stabilità atmosferica praticamente assoluta”. Il lato negativo, però, sarà però l’avvio di una intensa e prolungata ondata di caldo africano. “Già nel– prosegue Ferrara – primidi 36-38°C al Centrosud se non superiori su Sicilia e Sardegna, mentre nella prossima settimana ...