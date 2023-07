Ultime Notizie – “Non scendo in politica | non c’è emergenza”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) “Assolutamente no. Io nonin“. Così, durante la presentazione dei palinsesti tv di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se avesse in mente una ‘discesa in campo’ dopo la scomparsa del padre Silvio, leader di Forza Italia. “La prima questione -ha spiegato- è del tutto personale. Io penso che lasia un mestiere serio. E i mestieri si studiano, si imparano nel tempo. Ci vuole esperienza, non si fanno dall’oggi al domani. Non riterrei giusto dire ‘ok, per quello che è successo andiamo'”. Il secondo motivo è che, “anche ove mai fosse, non credo sia giusto lasciare le cose a metà. Mediaset sta attraversando un momento importantissimo di progetti e sviluppo e dunque ritengo che io debba rimanere qui a fare il mio mestiere”. E per finire, “il terzo motivo, il più importante, è ...

