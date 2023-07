Ultime Notizie – no a un attacco nucleare”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) No a unin Ucraina. L’avvertimento è stato dato personalmente dal leader cinese Xi Jinping al presidente russo Vladimir Putin. Lo riferisce il Financial Times che cita funzionari dell’amministrazione statunitense, cinesi, funzionari occidentali e fonti vicine al Cremlino. Secondo il quotidiano britannico, Xi ha consegnato il messaggio al leader del Cremlino durante una visita a Mosca lo scorso marzo. Da allora, “i funzionari cinesi si prendono privatamente il merito di aver convinto il leader russo ad abbandonare le velate minacce di usare armi nucleari contro l’Ucraina”, si legge. Il Financial Times osserva che nelle sue dichiarazioni pubbliche la Cina si è costantemente opposta all’uso di armi nucleari in Ucraina. Ma molti alleati di Kiev dubitano delle intenzioni di Pechino, vista la partnership “senza limiti” tra Xi e Putin e la ...

