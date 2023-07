Ultime Notizie – “Le Pen alleata | Forza Italia e FdI non dicano no”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 5 luglio 2023) “C’è un governo di centrodestra, di cui faccio fieramente parte, che è stato scelto daglini. La mia proposta è: ‘facciamo in Europa quello che stiamo facendo in’, non capisco perché qualcuno dica no. Le Pen guida il primo partito in Francia”, è “un’solida e strutturata, spero che nessuno dica no, in Fi e Fdi, per un’alleanza di centrodestra” anche in Europa. Lo ha detto il vicepremier e ministro alle Infrastrutture e ai trasporti Matteo Salvini, ospite di Morning News, su Canale 5. Salvini ha premesso che, eventuali scelte differenti in Europa tra gli alleati di centrodestra, “non incideranno sul governo in”. “La Francia è in fiamme e sotto attacco da giorni – va avanti -, come fa qualcuno del centrodestra a preferire la sinistra o Macron a la Le Pen. Io mi auguro che nessuno in Fdi e Fi ...