Ultime Notizie – “Inaccettabili i fatti di Sfax | serve riunione urgente Paesi Mediterranei”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) “La violenza distruttiva e le uccisioni spietate che la mia città die la nostra nazione tunisina stanno subendo sono”. Lo dice all’Adnkronos l’imprenditore Kamel Ghribi, presidente di Gksd Investment Holding Group, Gsd Healthcare Middle East e vicepresidente del Gruppo San Donato, colosso della sanità privata italiana. La Tunisia, prosegue, “è la porta del Mediterraneo ed è rinomata per essere la nazione più ospitale della regione del Maghreb”. “Nel corso degli anni la Tunisia ha costantemente accolto persone di tutte le provenienze e di tutte le culture – afferma – Ma la violenza è insopportabile e deve essere contrastata efficacemente e rapidamente. Se vogliamo evitare di perdere il controllo della situazione, l’Europa e tutti idel Mediterraneo devono riunirsimente e al più presto ...

Guerra Ucraina , ledi oggi 5 luglio. 'È in corso una guerra ibrida contro la Russia': lo afferma Putin nel suo primo intervento dopo l'ammutinamento di Wagner. 'Il popolo russo è ...Una vipera in una zona campestre Stando allesegnalazioni, un serpente è stato recentemente avvistato all'interno di un deposito dell'Atac . Poco prima, invece, i cittadini hanno visto una ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito La corsa all'oro dell'... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 5 luglio. LIVE Sky Tg24

I saldi daranno di certo una mano, ma non riusciranno a ribaltare l'andamento negativo delle vendite di abbigliamento estivo, in particolare negli esercizi commerciali tradizionali. Nonostante una pre ...CASALE DI SCODOSIA (PADOVA) - Speranze finite per le sorti di Giacomo Ortolan, il 22enne di Casale di Scodosia scomparso domenica pomeriggio. È stato trovato morto nella tarda serata ...