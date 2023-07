Ultime Notizie – gli omaggi dalla tv al cinema

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Due anni senza Raffaella Carrà. Il 5 luglio 2021 moriva una delle icone più amate della tv italiana. Simbolo di libertà e di parità tra i sessi negli anni ’70, regina della tv pubblica negli anni ’80 e icona Lgbtq+ negli anni ’90, Raffaella ha accompagnato per 50 anni la ‘rivoluzione’ pop dei piccoli schermi d’Italia. Per ricordarla nell’anniversario della scomparsa, Rai Cultura ripropone mercoledì 5 luglio alle 16.50 su Rai Storia “A raccontare finisce lei: le interviste Rai a Raffaella Carrà”, una raccolta delle sue interviste rilasciate a Enzo Biagi, Bruno Vespa, Vincenzo Mollica e Fabio Fazio. Alle 19.45, sempre su Rai Storia, andrà in onda “Pronto Raffaella. Il debutto di una rivoluzione”, antologia della prima puntata (3 ottobre 1983) del programma con Raffaella Carrà che ha rivoluzionato la TV pubblica, facendo scoprire una nuova fascia oraria e un nuovo modo di fare ...

