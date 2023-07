Ultime Notizie – forse ucciso da ‘flash ball’ sparato da polizia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La procura di Marsiglia ha aperto un’inchiesta giudiziaria “per colpi mortali con l’uso o la minaccia di un’arma” a seguito della morte di un uomo di 27 anni avvenuta durante gli scontri scoppiati nella città meridionale francese nella notte tra sabato e domenica. Lo riferisce il canale all news francese ‘Bfm Tv’ che conferma dellepubblicate da ‘La Marseillaise’. La Procura parla “di una probabile morte legata allo sparo di un proiettile di tipo flash ball. Questo impatto ha portato all’arresto cardiaco e quindi alla morte”. Secondo quanto spiega Bfm Tv, citando fonti vicine alle indagini, sarebbe stata coinvolta l’Igpn, il servizio dellafrancese incaricato di indagare sulla stessa. Altre 16 persone sono state intanto arrestate in Francia, di cui sette nell’Ile de France, in una notte che si è rivelata molto ...