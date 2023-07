Ultime Notizie – Bianca Berlinguer passa a Rete4 | l’annuncio di Pier Silvio Berlusconi

(Di mercoledì 5 luglio 2023) “Dalla prossima stagione arriva suuna nuova giornalista e io sono molto felice del suo arrivo: è“. Lo ha annunciato l’ad di Mfe-Mediasetnel corso della presentazione dei palinsesti tv di Mediaset., ha detto, “è una persona con cui si è instaurato un rapporto vero e di fiducia. Con lei poi dovrebbe arrivare anche Mauro Corona, che io non vedo l’ora di conoscere. Andrà in onda di sera su, presumibilmente al martedì, spostando Mario Giordano al mercoledì, ma è ancora da decidere. E poi ci sarà un’alternanza con Nicola Porro nell’access”. “Io credo che questa sia un’operazione importante che ...

Mentre è ancora nelle sale Indiana Jones e il Quadrante del Destino , nelleore James Mangold è tornato a parlare della serie spin - off del franchise che la Lucasfilm aveva intenzione di realizzare per il servizio streaming Disney+ ancora prima dell'arrivo del quinto ...Inoltre, video,, statistiche, risultati, approfondimenti e contenuti digitali originali ... Il suo pubblico globale ha registrato una crescita e un coinvolgimento significativi nelle......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiForzano la porta di casa e rubano gioielli e borse ...L'Atalanta si muove all'interno della sessione di calciomercato e Gasperini è costretto a sacrificare un titolare per arrivare a Hien ...AS ROMA NEWS – Con Frattesi diretto all’Inter per 25-27 milioni di euro più Mulatteri (affare da circa 38 milioni compresi i bonus), la Roma si prepara a fare cassa: i giallorossi avranno diritto a po ...