Ufficiale | Luis Enrique al Psg | i dettagli del contratto e le prime parole

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Adesso èè il nuovo allenatore del Psg, come confermato direttamente dal club francese. “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare cheè stato nominato nuovo allenatore della sua prima squadra, con il manager spagnolo che ha firmato unbiennale”.Martínez Garcia, 53 anni, si unisce al Paris Saint-Germain con una solida lista di onori e una magnifica reputazione internazionale alle spalle. Dopo aver iniziato la sua carriera da giocatore allo Sporting Gijón (1989-1992) e averla proseguita al Real Madrid (1992-1996), l’ex giocatore ha chiuso la carriera al Barcellona. Quattro anni dopo il ritorno in baugrana come allenatore, iniziando con la squadra “B” del Barcellona (2008-2011) prima di ...