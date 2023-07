UFFICIALE – Calhanoglu prolunga con l’Inter! I dettagli dell’accordo

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Dopo Alessandro Bastoni, arriva l'ufficialità del rinnovo contrattuale anche per Hakan. Il centrocampista turco si lega ancora a lungo all'Inter. RINNOVO – Giornata di annunci in casa Inter. Mentre si lavora incessantemente al mercato in entrata e in uscita, arrivano anche gli annunci dei rinnovi contrattuali. Dopo Alessandro Bastoni, i nerazzurri hanno comunicato il rinnovo anche di Hakanche si lega ai colori nerazzurri fino al 2027, quindi per altri quattro anni.