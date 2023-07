Ue | Silvestri M5S | ' governo impedisce discussione su lobby e conflitto interessi'

Non di nuovo ondate di instabilità come quelle previste dal dl Precariato", commentano Francescoe Stefano Patuanelli, capigruppoa Camera e Senato. E Fratoianni gongola: "Non ci sono ...... "Sono solo una delle voci in campo"), con l'operato di Francescoe Nunzia Catalfo per il ..., Italia Viva, LeU a sostegno del Governo Conte 2, da cui Azione si è tenuta alla larga". A ...C'è un pezzo di Paese che state ignorando - afferma il capogruppo, Francesco- Veniamo a ... Per questo annuncio il voto fermamente contrario del'. La seduta brevemente ripresa è stata poi ...CIAMPINO (politica) - Il MoVimento 5 stelle ciampinese appoggia l'azione politica portata avanti da tutte le forze di maggioranza con la propria presenza sia sui tavoli di concertazione che in caso ..Il M5S di Ciampino ha diramato la seguente nota per esprimere la propria contrarietà alla possibile delocalizzazione degli autodemolitori di viale Palmiro ...