(Di mercoledì 5 luglio 2023) Roma, 5 lug (Adnkronos) – “Meloni si dice ‘” per comeha difeso in Europa glidella Polonia”¦quelli dell’Italia. Ma i ‘patrioti” non volevanore l’interesse nazionale? O era quello altrui. Eccoli, i nazionalisti: o vannogli altri ose stessi”. Lo scrive su Twitter Peppe, responsabile Esteri del Pd. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 5 lug " "si dice "ammirata" per come Morawiecki ha difeso in Europa gli interessi della Poloniacontro ... Lo scrive su Twitter Peppe, responsabile Esteri del Pd.La premiersapeva tutta la verità e dei gravissimi capi di accusa Oggi al Senato Santanchè ... Così Peppe, della segreteria dem.È chiaro quindi che Giorgiavinca facile con Peppe, che nel suo intervento in aula accusa il governo di aver prorogato il memorandum Italia - Libia rispondendo: "collega, ...