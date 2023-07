...raggiungere un nuovo primato per le pari opportunità su una tematica ampiamente sentita ... hanno già inserito il congedo mestruale nel proprio ordinamento , come i l liceo artistico...THE SPAGHETTI INCIDENT Noi ci crediamo anche ma nonche rilevare un certo trend, di cui il ... come lo splendido primo combattimento sulle, appena dopo il salvataggio di Supergirl " e ..."Nonpermettere che le nostre più alte cariche istituzionali si sottraggano al principio ... Il vice capogruppo azzurro alla Camera, Raffaeleinvita a "giudicare Santanché per come fa il ...

Ue: Nevi (Fi), 'possiamo condividere percorso anche con altre forze' La Nuova Ferrara

(Adnkronos) - "La parola chiave di oggi è futuro perché per risolvere il problema del Servizio sanitario nazionale e in generale della sanità non possiamo farlo basandoci semplicemente sul passato". A ...Il Pd propone una norma che permetta a chi soffre di dismenorrea di assentarsi da scuola e dal lavoro. È la prima regione italiana a farlo. Anche se in molti ...