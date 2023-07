Ue | Meloni | ' autonomia strategica centrale | anche nella difesa'

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Varsavia, 05 lug. - (Adnkronos) - Per l'Ue il tema della "" deve tornare "",nel settore della "". Lo sottolinea la presidente del Consiglio Giorgia, a fianco del premier polacco Mateusz Morawiecki al Park Lazienki di Varsavia. Il conflitto in corso in Ucraina, continua, "porta con sé un domino di conseguenze, che pure l'Europa deve avere la capacità di valutare e di considerare. Sulle quali deve essere capace di offrire risposte efficaci: penso al tema dell'". "Ci siamo svegliati, con la pandemia prima e con la guerra dopo, e ci siamo resi conto - prosegue- che l'Europa non controllava più buona parte delle sue catene di approvvigionamento fondamentali, e che ...

(Agenzia Vista) Polonia, 05 luglio 2023 "Se non si sostiene la crescita in Europa non si può garantire la stabilità delle nazioni più indebitate. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni