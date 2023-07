Ue | Meloni a Varsavia | “Posizioni condivise su quasi tutti i temi”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 5 luglio 2023) (Adnkronos) – Con il premier polacco Mateusz Morawiecki "nellatotalità, o nella totalità, delle questioni che ci troviamo ad affrontare a livello di Consiglio Europeo, ci basta davvero uno sguardo per sapere che la nostra posizione sarà una posizione condivisa, su tante materie che oggi ci coinvolgono in un tempo di crisi, nel quale dobbiamo riuscire ad essere all'altezza della storia, che ci sta chiamando". Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia, al termine del bilaterale con il collega polacco al Palazzo sulle acque, al Parc Lazienki nella zona sud della capitale polacca. Per l'Ue il tema della "autonomia strategica" deve tornare "centrale", anche nel settore della "difesa", sottolinea quindi la presidente del Consiglio Giorgia. Il conflitto in corso in Ucraina, continua, "porta ...