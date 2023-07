Ue | Crosetto “Maggioranza Ursula tecnica non politica | andare oltre”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Quella che ha elettovon der Leyen è stata una, non. Bisognaquellae superarla perchè l'effetto che si è creato è un distacco tra l'Ue e i suoi cittadini e popoli”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido, in un'intervista su La Repubblica in edicola oggi. “Il nostro progetto – spiega – parte per mettere insieme popolari e conservatori. E' un'idea rivoluzionaria che obbligherebbe l'intero sistema politico europeo a una evoluzione positiva. Se poi non sarà possibile, se mancheranno i numeri, allora partendo da questa base ragioneremo di un allargamento” aggiunge.esprime dei distinguo anche nei confronti di Marine Le Pen e Afd, ...