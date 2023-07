Udinese | tutti pazzi di Samardzic | le indicazioni di Balzaretti

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Continua l’assalto ai gioeilli dell’. Il nome più caldo è quello di Lazar, calciatore tedesco naturalizzato serbo, centrocampista dei bianconeri. E’ finito nel mirino dei maggiori club italiani e sono in arrivo offerte importanti. “Perserve una proposta indecente”: sono le dichiarazioni del direttore dell’area tecnica, Federico, parlando, a margine di un incontro, del mercato dell’. “È un talento cristallino che noi vogliamo continuare a valorizzare – ha precisato – e puntiamo molto su di lui. Quanto a Pereyra, è stato il nostro capitano e ha ricevuto una proposta di rinnovo, ma si è preso del tempo per valutarla. Con Pafundi voglio parlare al più presto per spiegargli che non ci può essere una piazza migliore di quella di Udine per fargli esprimere le sue ...