(Di mercoledì 5 luglio 2023) L'chiude per Lorenzo: come riferito da Sky Sport, i friulani hanno definito gli ultimi accordi con il Pisa per l'attaccante...

Commenta per primo Il Torino stringe per Rodrigo Becao : come riferisce Tuttosport , i granata hanno alzato l'offerta a 7 milioni di euro , 10 la richiesta dell'... superata la concorrenza dell'Atalanta Il Torino vuole Becao e avrebbe alzato la sua offerta per il centrale dell', superata la concorrenza dell'Atalanta. Secondo quanto riportato da ...

Udinese, scatto per Lucca: domani le visite mediche Calciomercato.com

Oggi durante la conferenza stampa nella quale è stato presentato come nuovo direttore sportivo dell'Udinese, Federico Balzaretti ha parlato ovviamente anche di mercato, in particolare ...Dopo un'insperata salvezza, Il Verona si getta sul mercato per ripetere l'impresa: il neo allenatore Baroni alla ricerca dei sostituiti di Hien e Ngonge ...