Ucraina | Zelensky | Metà Russia con Prigozhin | l' altra metà con Putin

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Kiev, 5 lug. (Adnkronos) - "dellaha sostenuto. L'ha sostenuto". Così in un'intervista alla Cnn il presidente ucraino, Volodymyr, sottolineando che il 50% dellaha appoggiato l'ammutinamento del Gruppo Wagner, poi rientrato nel giro di poco tempo. "Alcune regioni russe nel frattempo erano in equilibrio senza sapere con certezza chi sostenere", ha aggiunto, secondo cui quanto accaduto indica che "della popolazione russa ha seri dubbi" suora cercherà di "consolidare" il suo potere una volta risolta la crisi aperta dall'ammutinamento del Gruppo Wagner, ...

Leggi anche Alta tensione su Zaporizhzhia, "tetto minato" ma Russia replica: "Sabotaggio ucraino"a Macron: "Russia ha minato Zaporizhzhia", droni su Mosca: Russia accusa ......40: "La priorità è la protezione delle centrali nucleari" 'La prima sfida per l'è la protezione delle centrali nucleari'. Lo ha detto Volodymyr, dopo che Mosca ha parlato di ...L'ha nuovamente diffuso le indicazioni ai cittadini su come comportarsi per difendersi da ...: prioritaria la protezione delle centrali nucleari. "In queste ore stiamo discutendo le ...

Ucraina, Zelensky a Macron: "Russia ha minato centrale Zaporizhzhia" Adnkronos

"In queste ore stiamo discutendo le sfide principali: la prima è la protezione delle centrali nucleari. Ne abbiamo discusso con il comandante dell'aeronautica, il ministro degli Interni, il capo e il ...Centrale di Zaporizhzhia, l'allarme del direttore dell'Agenzia per l'energia atomica. «Le centrali nucleari non dovrebbero mai, in ...