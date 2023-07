Ucraina | Zelensky | «La Russia ha piazzato esplosivi sul tetto della centrale di Zaporizhzhia» – Il video

(Di mercoledì 5 luglio 2023) «Ora abbiamo informazioni dalla nostra intelligence che l’esercito russo ha collocato oggetti simili asuldi diverse unità di potenzanucleare di. Forse per simulare un attacco alla pianta. Forse hanno qualche altro scenario». Ad annunciarlo è Volodymyrcon unsui suoi canali social in cui ha ribadito che l’unica vera fonte di pericolo per laè la. Secondo il presidente ucraino è mancata una risposta «tempestiva e su larga scala» contro l’attacco del 6 giugno scorso alla diga di Kakhova, antistante la città di Cherson e attualmente sotto il controllo delle truppe di Mosca. Questo – a suo avviso – «potrebbe incitare il Cremlino a commettere nuovi mali». ...

Ha incontrato il Papa parlandogli degli esiti della missione a Mosca il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, arcivescovo di Bologna, da Bergoglio nominato inviato per la pace in Ucraina. A ra ...Guerra Ucraina, le ultime notizie di oggi 5 luglio. «È in corso una guerra ibrida contro la Russia»: lo afferma Putin nel suo primo intervento dopo l'ammutinamento di ...