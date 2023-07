Ucraina | Xi ha ammonito Putin contro attacco nucleare

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il presidente cinese Xi Jinping ha messo personalmente in guardia il collega Vladimirdall'uso di armi nucleari in. Lo riporta il Financial Times secondo cui il messaggio è stato consegnato durante la visita di stato del presidente cinese a Mosca a marzo. «Da allora - scrive il quotidiano inglese - i funzionari cinesi si prendono privatamente il merito di aver convinto il presidente russo a ritirarsi dalle sue velate minacce di usare un'armal'». La rivelazione sembra confermare come Pechino nutra preoccupazioni per la guerra della Russia anche se offre un tacito sostegno a Mosca. La Cina si e' costantemente opposta all'uso di armi nucleari innelle sue dichiarazioni pubbliche. Ma molti dei sostenitori di Kiev hanno dubitato del reale ...

Mosca: "L'Ucraina attaccherà Zaporizhzhia". Kiev: "Provocazioni, i russi hanno piazzato ordigni" - Kiev teme epidemia di colera a Kherson

