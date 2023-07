(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ma l'esercito, spiega il comandante delle forze di terra ucraine, non ha ancora dispiegato tutto il suo potenziale Lamilitaresta andando avanti, ma l’esercito non ha ancora dispiegato appieno il suo potenziale. Lo ha dichiarato Oleksandr Syrskyi, comandante delle forze di terra ucraine, che ha espresso fiducia nel fatto che l’sarà in grado di riconquistare Bakhmut. ”La Russia sta subendo da otto a dieci volte più perdite dell’sul campo di battaglia”, ha aggiunto citato dall’Abc News. Anche il generale Oleksandr Tarnavskyi, che comanda le truppe nel sud, ha definito la situazione “stabile”, ma ha aggiunto che le forze ucraine “non hanno raggiunto il pieno potenziale”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

«È in corso una guerra ibrida contro la Russia»: lo afferma Putin nel suo primo intervento dopo l'ammutinamento di ...Secondo alcune fonti, le forze armate ucraine avrebbero pianificato un attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia nella notte del 5 luglio, utilizzando munizioni contenenti scorie radioattive prov ...