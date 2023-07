Tv | P S Berlusconi | ‘D’Urso? No retroscena | per lei Canale 5 diventata gabbia stretta’**

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Cologno Monzese (Mi), 5 lug. (Adnkronos) – Dietro l’uscita di Barbara D’Urso da Pomeriggio 5 “non ci sono particolari”. Lo ha assicurato l’ad di Mediaset, Pier Silviorispondendo alle domande dei cronisti durante la presentazione dei palinsesti tv di Mediaset.“Io -ha detto- ringrazio personalmente Barbara D’Urso per il grandissimo lavoro fatto in questi anni, per la professionalità e per l’impegno”. E ha aggiunto, semplicemente “è venuta a chiedere un rinnovo del contratto chiedendo una garanzia sul prime time per due anni, ma noi oggi, per varie questioni economiche, non ne diamo più”. Quindi “ci siamo resi conto che forse per lei5 eraunastretta. Da qui l’ipotesi di puntare su Myrta Merlino e andare sulla strada del giornalismo per approfondire ...