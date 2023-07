Tutto orribile | questa foto di Chiara Ferragni è diventata un caso

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Altro giro, altri haters per, che in questi giorni si trova a Parigi per assistere alle presentazioni delle nuove collezioni autunno/inverno dei brandi brand d'alta moda. Nelle ultime ore soltanto la moglie di Fedez ha potuto ammirare la nuova linea di Schiaparelli, che lei indossa spesso, e di Dior. Il, come sempre, documentato sui social ed è lì che i fan hanno potuto biasimarla per gli outfit sfoggiati. Non sono piaciuti molto gli abiti indossati dalla mamma di Leone e Vittoria e subito sono partite critiche e commenti negativi. In particolare, sotto un post in cui c'è una suain cui indossa dei pantaloni cut out lunghi di pelle nera, un cinturone con dettagli in oro e una canotta nera con un disegno oro sulla parte anteriore. Ilcompletamente firmato da ...

Di cosa starà parlando quale sarà la rivoluzione di cui parla Chiara Ferragni, il look a Parigi nel mirino dei fan: 'È, non dovrebbe essere alta moda' Rita De Crescenzo, la tiktoker ...'Più innamorati che mai' Chiara Ferragni, il look a Parigi nel mirino dei fan: 'È, non dovrebbe essere alta moda' La storia Al momento, il ballerino non ha proferito parole in merito, ......scusa per l'aggettivo oggi molto di moda) come Everything Everywhere All at Once . Come a dire che, oggi, nessuno di questi brand esiste se non incluso in un multiverso in cui vale, ...

Chiara Ferragni, il look a Parigi nel mirino dei fan: «È tutto orribile, non dovrebbe essere alta moda» leggo.it

Gli abiti indossati da Chiara, però, non sono stati apprezzati dai fan che hanno commentato: «Questo outfit è veramente orribile», «Per fortuna che certi vestiti dovrebbero essere pezzi d'alta moda...John McTiernan non tornerà in nuovi film d'azioni: per il regista di Die Hard i nuovi film del genere sono orribili e con standard bassi.