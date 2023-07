Tunisia | scontri tra subsahariani e residenti a Sfax

...presenza della sicurezza è stata rafforzata dopo l'omicidio di un abitante due giorni fa in... Sfax, nellacentro - orientale, è il punto di partenza di un gran numero di clandestini ...Terza notte di tensioni etra residenti locali e migranti subsahariani alla periferia di Sfax. Bloccata la strada per ... Nei quartieri popolari di Sfax, seconda città della, dove vivono ...Francia,e arresti in proteste per 17enne ucciso a Nanterre Terza notte diin ... riforma del Patto di stabilità, gestione dei flussi migratori col caso. Questi... Draghi ...

Tunisia: ancora scontri subsahariani e residenti a Sfax Agenzia ANSA

TUNISI - Terza notte di tensioni e scontri tra residenti locali e migranti subsahariani alla periferia di Sfax, in Tunisia. Bloccata la strada per Sfax con pneumatici dati alle fiamme e fitto sussegui ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...