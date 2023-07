La maggior parte dei migranti provenienti dall'Africa subsahariana, infatti, arriva inper poi tentare di raggiungere l'Europa via mare, approdando clandestinamente sulle coste italiane. ...: "Pochi giorni fa in Lussemburgo c'è stata una svolta con una prima parte di una ... Il primo riferimento è alla, su cui bisogna anche lavorare per "migliorarne ha detto l'esponente ......sull'internazionale Con gli imbarazzanti legami che ha con Putin e con Orbán Elettrodotto- ... Fratelli d'Italia (28,9%), Pd (20,2%) e Movimento 5 Stelle (15,8%) restano... La strategia ...

Tunisia: ancora scontri subsahariani e residenti a Sfax - Africa Agenzia ANSA

(ANSA) - TUNISI, 05 LUG - Terza notte di tensioni e scontri tra residenti locali e migranti subsahariani alla periferia di Sfax. Bloccata la strada per Sfax con pneumatici dati alle fiamme e fitto sus ...Immigrazione (Internazionale) Dopo la morte di un tunisino, case bruciate e pietre contro i subsahariani. Di Matteo Garavoglia ...