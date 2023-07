Tumore della mammella | quando il dolore al seno merita la giusta attenzione

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il caso di Sarah Ferguson, che ha scoperto di avere unaleseguendo una mammografia di routine, testimonia l’importanza di sottoporsi a controlli regolari. Ma in un’ottica di diagnosi precoce, ci sono segnali, come ilal, a cui è bene prestare? Ecco cosa sapere

Il caso di Sarah Ferguson, che ha scoperto di avere un tumore al seno eseguendo una mammografia di routine, testimonia l’importanza di sottoporsi a controlli regolari. Ma in un’ottica di diagnosi pre ...Organizzati diversi appuntamenti di divulgazione per conoscere meglio questo tumore raro. Coinvolti i medici di base per la distribuzione di materiale e raccolta fondi per una piattaforma informatica.