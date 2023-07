TS – Nessun anno sabbatico | fermo fino a dicembre poi vedo

(Di mercoledì 5 luglio 2023) 2023-07-05 00:54:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: “A Napoli mi habituato bene dal punto di vista dell’entusiasmo e della gioia, qui è differente. Riapro il cassetto dei ricordi, ritrovo tutti i compagni di gioventù e la città, cambiata. Ci sono addirittura i semafori…“. Lo ha dichiarato Luciano Spalletti a margine dell’evento Certaldo nel Pallone, nel piccolo paese toscano. Per la prima volta il tecnico ha parlato a briglie sciolte dopo lo scudetto e l’addio al Napoli. Rimarcando che sì, un periodo di pausa gli serve, ma non certo un: “? Ve lo siete inventato voi e ve lo portate avanti voi, ho detto che avevo bisogno di tirare il fiato e delle cose da sistemare. Mi ci vuole un po’ di tempo, poi vedrò quello che mi passa davanti e valuterò le cose di cui ho ...

Clamoroso Spalletti: Nessun anno sabbatico, fermo fino a dicembre poi vedo Tuttosport

