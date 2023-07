TS – “Grazie Juve | il Modena nuova sfida Conosco la B da calciatore”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 5 luglio 2023) 2023-07-05 17:02:33 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Ilha presentato Paolo Bianco, il nuovo allenatore per la prossima stagione in Serie B. Ha firmato un biennale fino al 30 giugno 2025, con opzione per il 2026. Guideràmente una squadra dopo circa cinque anni, dopo l’ultima esperienza alla Siculo Leonzio in Serie C nel 2018. L’ultima stagione l’ha vissuta come collaboratore tecnico nello staff di Massimiliano Allegri allantus. I bianconeri lo hanno liberato nonostante avesse ancora un anno di contratto. Prima dell’approdo in bianconero, ha legato la sua crescita professionale a quella di Roberto De Zerbi. Insieme al tecnico del Brighton hanno contribuito alla crescita del Sassuolo e lo ha seguito anche in Ucraina allo Shakhtar Donetsk. Bianco nel 2020 ha ottenuto anche la licenza Uefa Pro e ...