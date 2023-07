Truffe agli anziani | aumento dell’80 per cento in 6 mesi | intervengono Prefettura e Comune

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Bergamo. Nel solodi Bergamo, da un confronto tra i primi seidel 2022 e quelli dell’anno in corso, risulta che il numero delleè aumentato di quasi l’80 per. Se dall’1 gennaio al 30 giugno 2022 erano stati denunciati 38 casi, nello stesso periodo del 2023 sono salite a 68. E queste sono solo quelle denunciate. Sono tante le persone che decidono di non rivolgersi alle forze dell’ordine dopo aver subito una truffa. Ladi Bergamo e ilhanno quindi deciso di organizzare degli incontri per fornire orientamento e supporto legaleattraverso i Centri per tutte le età. Mercoledì 5 luglio il prefetto di Bergamo, Giuseppe Forlenza, alla presenza del vicesindaco ...

... una serie di leggi attraverso le quali vengono normate le regole che impongonoesercizi ... In altre parole, la Direttiva Omnibus, ha il merito di tutelare i consumatori da ipotetiche...Purtroppo anche questa volta Leanziani stanno aumentando in modo vertiginoso. Quasi una trentina al mese. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere della zona, alla ricerca ...Il primo appuntamento è previsto per giovedì 13 luglio dalle 18 nel cortile della 'Casa degli Anziani' in via Cesare Battisti 46 - 48 per discutere di 'anziani: impariamo a difenderci'. ...

Truffe agli anziani, colpo record ai Parioli: bottino da 1 milione di euro Corriere Roma

Il 4 gennaio 1959 cadde di domenica. Fu dunque del tutto logico per Eugenio Gaggiotti presentarsi in quel di Parma, alla panetteria di via Garibaldi, due giorni prima, di venerdì. Vestito elegante, pa ...Sui social spopolano offerte apparentemente serie, con tanto di dati e nomi di personalità più o meno importanti a «confermare» la bontà dell'impiego – Ma non è tutto oro quel che luccica, spiega l'es ...