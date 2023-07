(Di mercoledì 5 luglio 2023) Giovanni(291) si è qualificato per idi finale del challenger francese di(36.000 di montepremi su terra battuta) superando per 63 62 il tunisino Moez Echargui (279). Avanza...

Giovanni(291) si è qualificato per i quarti di finale del challenger francese di(36.000 di montepremi su terra battuta) superando per 63 62 il tunisino Moez Echargui (279). Avanza agli ottavi ...Giovanni(291 Atp) e Gianluca Mager (251) si sono qualificati per gli ottavi di finale del challenger francese di(36.000 di nontepremi su terra battuta).superando per 64 62 l'argentino Marco Trungelliti (236) e Mager battendo 64 76 lo spagnolo Alejandro Moro Canas (273). Agli ottaviattende ......tre gli azzurri in gara nel challenger francese di(36.000 di montepremi su terra battuta). Lorenzo Giustino (258) ha pescato al primo turno il francese Valentin Royer (295), Giovanni(...

Troyes: Fonio ai quarti, Giustino agli ottavi, fuori Mager SuperTennis

Giovanni Fonio (291) si è qualificato per i quarti di finale del challenger francese di Troyes (36.000 € di montepremi su terra battuta) ...Les têtes de série continuent de rouler dans la poussière : mercredi, l’Italien Gianluca Mager est tombé, lui aussi dès le 1er tour du tournoi Challenger de Troyes, contre un Espagnol issu des qualifi ...