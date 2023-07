Trovata cocaina alla Casa Bianca | immediate scattano le indagini dell' intelligence

alla Casa Bianca " Abbiamo una barra gialla che dicecloridrato ", ha detto un vigile del fuoco alla radio, come riporta il Washington Post . L'ala ovest è annessa al palazzo ...Allarme nelle Casa Bianca , dove è statauna strana polverina bianca che inizialmente era stata scambiata per antrace o per qualche ...che quella strana polverina non era nient'altro che..."Abbiamo una barra gialla che dicecloridrato", ha detto un vigile del fuoco alla radio, come riporta il Washington Post. L'ala ovest è annessa al palazzo esecutivo in cui vive il presidente ...

Usa, trovata cocaina alla Casa Bianca: indaga l'intelligence Sky Tg24

Qualcuno ha portato della droga alla Casa Bianca . I servizi segreti americani indagano sul ritrovamento di cocaina nell'ala ...I servizi segreti degli Stati Uniti hanno trovato della cocaina nella biblioteca della dimora Bianca, residenza del presidente del paese. Le indagini sono scattate nel pomeriggio di domenica 2… Leggi ...