Trovata cocaina alla Casa Bianca | evacuazione e indagine dei servizi segreti

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Un'ala dellaè stata evacuata dopo che iamericani, l'agenzia del governo federale degli Stati Uniti che lavora per proteggere i presidenti, hanno rinvenuto della. L'United States Secret Service indaga sul ritrovamento della sostanza nell'ala occidentale dellaaccessibile ai turisti. Lo hanno detto le forze dell'ordine, spiegando che il presidente americano Joe Biden era a Camp David quando la polvereridagli agenti in un'area comune è stata sottoposta al test ed è risultata positiva. "Abbiamo una barra giche dicecloridrato", ha detto un vigile del fuoco ...

... delle forze dell'ordine, delle associazioni, non si ètraccia. "C'è un clima omertoso" ha ... Snodo dei traffici disulla rotta dal Sudamerica all'Italia. Ma anche dove investire, ...... a seguito di perquisizione personale, la stessa venivain possesso di 5 grammi di eroina e 1 grammo di. La successiva perquisizione estesa all'abitazione, permetteva di rinvenire ......dello stato (che non va confusa con i servizi segreti) ha detto che la polvere era statada ... Modi tra Usa e Cina Guglielmi non ha confermato che si trattasse die ha detto che sono in ...

Trovata cocaina alla Casa Bianca, scattano indagini dell'intelligence Adnkronos

Un'ala della Casa Bianca è stata evacuata dopo che i servizi segreti americani, l'agenzia del governo federale degli Stati Uniti ...Si allarga l’inchiesta relativa all’acquisto di cocaina nelle auto blu a disposizione dell’Ars della Regione Sicilia ...