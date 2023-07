Oltre che dal muretto del Santuario molti si lanciano anche dalla passerella tra Concesa e Crespi a. Nei giorni scorsi il giro di vite ha spiegato un pescatore che frequenta la zona. Il servizio completo nell'edizione della Gazzetta dell'Adda in edicola e nell' edizione sfogliabile online ...Due donne di 19 e 63 anni sono rimaste ferite in un grave incidente. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 19 di giovedì 29 giugno sulla A4, tra'Adda (Mi) e Cavenago (Mb) in direzione Monza. Sul posto sono intervenuti 118 e polizia stradale. Nell'impatto - che secondo le prime informazioni ha coinvolto due auto - ha avuto la peggio ...Lorenzo Griggio (Sport Dream) e Pietro Caroppo (TeamSport). Un oro meritatissimo a cui ... muore un uomo sulla Statale 45 Furgone schiacciato tra due tir in un tamponamento'A21, un morto e ...

Trezzo sull'Adda, nonostante i divieti a Concesa non si fermano i tuffi nel Naviglio Prima la Martesana

Pro Loco di Trezzo sull'Adda organizza uno spettacolo teatralizzato per rivivere la vera storia di "Vanina la Zoppa", detta la strega di Pontirolo e processata a Cassano d'Adda. Telefono: 345.9132210 ...