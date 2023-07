Tre trapianti ' incrociati' di rene da vivente tra Padova | Barcellona e Bilbao

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Roma, 5 lug (Adnkronos Salute) - Realizzata per la prima volta una catena internazionale di donazioni edidache ha coinvolto tre diverse città. Il 20 giugno scorso il Centro nazionale(Cnt) per l'Italia e l'Organizacion nacional de trasplantes per la Spagna hanno coordinato nell'arco di 18 ore l'esecuzione di tre prelievi e trenegli ospedali di, incrociando tre coppie di donatori e riceventi tra di loro incompatibili dal punto di vista immunologico. Si tratta del quarto scambio 'cross over' di reni tra Italia e Spagna (il primo fu effettuato nell'agosto 2018) ma in tutti i casi precedenti erano state coinvolte solo due coppie alla volta, una per ciascun Paese. La catena di ...