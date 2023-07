(Di mercoledì 5 luglio 2023) Angelo, co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, è intervenuto a Radio Cusano Campus, a proposito delle questioni legate allaecologica. "...

Angelo, co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, è intervenuto a Radio Cusano Campus, a proposito delle questioni legate allaecologica. "Con le ...Laecologica genera lavoro e di questo continueremo ad occuparci'. Lo scrive su Twitter il co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato, AngeloIl co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato AVS, Angelo, nelle dichiarazioni di voto alla Camera sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio ...ossessionati dalla...

Transizione, Bonelli (Avs): “Il governo Meloni urla, mentre Francia e Germania si prendono i soldi” Globalist.it

Bonelli (Avs) sulla transizione: "Gli imprenditori hanno ragione a dire che la transizione ha un costo, ma anziché alimentare questa paura il governo dovrebbe dire che l'Europa ha messo a disposizione ...Segui Tag24 anche sui social Dal palco di Assolombarda la premier Giorgia Meloni detta la nuova linea sulle opportunità politiche della sua agenda legate alla transizione ecologica. “Non distruggeremo ...