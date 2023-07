Training FEREA | nuovi dati di efficacia!

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Cos’è il programmaIl– Funzioni Esecutive Relazioni Emozioni Ambiente – è un trattamento basato sulle evidenze scientifiche che ha l’obiettivo di migliorare l’autoregolazione emotiva, comportamentale e cognitiva (le funzioni esecutive). Consiste in una presa in carico multimodale, cioè che coinvolge sia i bambini e i ragazzi, sia i loro genitori e insegnanti per fare in modo che la terapia o il potenziamento abbiano un effettivo impatto non solo sulle abilità singole, ma anche sulla vita quotidiana a casa e a scuola. La terapia diretta con il bambino, individuale o in gruppo, è altamente personalizzata e fondata sul gioco, sull’alto senso di motivazione, di novità e di varietà, che sono dimostrate come modalità efficaci per migliorare l’autoregolazione. Anche i percorsi per genitori e gli insegnanti sono ...