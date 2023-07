Tragedia nel Barese | bimbo di 6 anni annega | era al campo estivo

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Era residente a Trinitapoli, in provincia di Barletta-Andria-Trani, il bambino di seidi origini romeneto, questa mattina, nelle acque antistanti al lido Il Paradiso dei giovani, situato a Margherita di Savoia, nella zona nord di Bari.

Tragedia nel barese, bimbo di sei anni annega durante un campo estivo La Stampa

Un bimbo di 6 anni di Trinitapoli è morto annegato mentre giocava in mare a Margherita di Savoia insieme agli amichetti del campo estivo ...Era residente a Trinitapoli, in provincia di Barletta-Andria-Trani, il bambino di sei anni di origini romene annegato, questa mattina, nelle acque antistanti al lido Il Paradiso dei giovani, situato a ...