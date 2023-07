Tragedia inaspettata | giovane studente muore dopo aver cercato cure per un' infezione ai seni Ondata di sostegno e tributi emotivi

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Oggi Notizie La morte improvvisa di unouniversitarioessere andato al pronto soccorso per un'deinasali ha lasciato amici e familiari sconvolti. Harvey Edwards, undi 19 anni descritto come una persona socievole e genuina, è stato inizialmente prescritto antibiotici ma i suoi sintomi sono peggiorati. Una risonanza magnetica ha rivelato una emorragia cerebrale e nonostante i tentativi medici, Harvey ha subito un ictus ed è stato staccato dal supporto vitale alla fine del mese scorso. La sua morte è stata una sorpresa per tutti, considerando che era in salute e amato da tutti coloro che lo conoscevano. Di cosa parliamo in questo articolo... Morte di Harvey Edwards Presuntadeinasali Prescrizione di ...