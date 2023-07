Tragedia in Puglia | bimbo di 6 anni muore annegato in mare

LaIl piccolo di origini romene, avrebbe compiuto 7 anni il prossimo 21 luglio , era nato a Cerignola (Foggia) e risiedeva a Canosa di. Stando alle prime indicazionistava giocando in ...L'allerta è stata data nella tarda mattinata odierna : un bambino di soli 6 anni di Canosa diha accusato un malore mentre era al mare a Margherita di Savoia con una colonia estiva. Sono giunti prontamente i soccorsi del 118 della Asl BT e l'elisoccorso da Foggia, ma per lui purtroppo ...in mare in. Un bambino di sei anni residente a Canosa diè morto annegato stamattina nelle acque antistanti il lido 'Paradiso dei giovani' a Margherita di Savoia . Il piccolo, ...

Tragedia al centro estivo in Puglia, bimbo di 6 anni muore annegato ... Fanpage.it

Tragedia in Puglia, dove un bambino di soli 6 anni ha perso la vita, morendo annegato in mare. Una dramma che si aggiunge a un'altra notizia straziante: già ieri, infatti, un bimbo di 2 anni è morto ...BARI - Tragedia a Margherita di Savoia (provincia di Barletta, Andria eTrani) dove un bimbo di sei anni è morto annegato. Il piccolo, originario ...