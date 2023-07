Tragedia al campo estivo | bimbo di 6 anni annega in mare

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Margherita di Savoia – Unaquella avvenuta in Puglia: un bambino di 6è morto neldi Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Secondo le prime informazioni sarebbeto probabilmente a seguito di un malore. Il piccolo, residente a Trinitapoli, si trovava a Margherita di Savoia per un. Al momento del malore e dell’mento ilera in acqua. Inutili i soccorsi del 118. (Fonte: Adnkornos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.

Un bambino di sei anni è morto mentre faceva il bagno in un campo estivo a Margherita di Savoia nel Barese. Inutili i soccorsi: il piccolo residente a Canosa di Puglia, di origini romene, secondo quanto si apprende da fonti dei soccorritori, era impegnato in un campo estivo.

Il piccolo, che era nato a Cerignola e viveva a Canosa di Puglia con la sua famiglia di origini romene, secondo quanto si apprende da fonti dei soccorritori, era impegnato in un campo estivo.