Traffico Roma del 05-07-2023 ore 18 | 30

(Di mercoledì 5 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esternasostenuto è rallentato tra laFiumicino e la Tuscolana code a tratti tra Solaria su entrambe le carreggiate mentre proseguono gli spostamenti dell’ora di punta tra bufalo te Prenestina segnaliamo un incidente sulla A24 dove non si escludono code tra il Grest e camini verso la barriera autostradale diEst sul tratto Urbano della stessa autostrada consuetoin uscita daProvenendo dalla tangenziale est è su quest’ultima rimane maggiormentetratto tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria per chi arriva dal Olimpico in prossimità delle Capannelle per un precedente incidente ancora disagi possibili su via Appia Nuova via ...