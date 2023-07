Traffico Roma del 05-07-2023 ore 15 | 30

(Di mercoledì 5 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna in aumento gli spostamenti tra la Pontina è la Tuscolana maggiori disagi nei quest’ultima ora sul tratto Urbano della A24 in uscita dalla capitale tra Viale della Serenissima e lo svincolo di Tor Cervara scarsi gli spostamenti sull’intero percorso della tangenziale est e acittà nel dettaglio lungo via Aurelia a causa di un incidente non si escludono code tra via Aurelia Antica e via Gregorio XI in direzione della prudenza Per lo stesso motivo su via di Tor Carbone vicino via evodia lavori in corso sulla Cassia Veientana rallentano ulteriormente gli spostamenti tra il raccordo anulare via della Giustiniana in direzione le rughe tutte le notizie disponibili sul.luceverde.it del tutto per il momento da Gianluca ...

Traffico Roma del 05-07-2023 ore 10:00 RomaDailyNews

Copenaghen, Oslo e Parigi sono le città che hanno implementato il maggior numero di strumenti, in termini di mobilità sostenibile, per contrastare l'inquinamento ambientale. Milano settima, Roma 28esi ...di Luciano Sciurba - A Ciampino, territorio del comune di Roma, una chiamata di soccorso è giunta alle 12.15 alla Centrale della Polizia Locale di Ciampino (arrivata per errata ...