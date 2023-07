Traffico Roma del 05-07-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati al momento abbiamo code per un incidente sulla tangenziale lungo via del Foro Italico tra viale della Moschea è Corso di Francia direzione stadio lì è sempre per un incidente abbiamo ancora code sulla-fiumicino tra la Cristoforo Colombo e via della Magliana in direzione Fiumicino code anche sulla carreggiata opposta tra Ponte Galeria e il raccordo direzionesi transita con difficoltà anche sulla Cassia Veientana per la presenza di un cantiere in uscita datra il raccordo e via della Giustiniana nuovi interventi di manutenzione sono in programma nel sottovia Ignazio Guidi chiuso alTra le 22 e le 5:30 nei due sensi di merce chiuse anche le rampe di accesso da via Nomentana è da Piazzale della Croce Rossa i lavori andranno avanti per ...