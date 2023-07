Traffico Roma del 05-07-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno Mi redazione Massimo peschi sul Raccordo Anulare abbiamo code tra la Bufalotta e la Tiburtina e a seguire tra la Casilina e laFiumicino siamo in carreggiata mentre sulla carreggiata esterna abbiamo code tra la Casilina e la Tiburtina È tra la Salaria e l’Aurelia sulla via Pontina rallentamenti e code perlavori e un incidente tra Pomezia e l’Eur incidente anche sulla Nomentana tra Viale Kant e Montesacro ci sono quindi Code in direzione del centro altre cose per incidente sulla Casilina sempre in direzioneincidente avvenuto all’altezza della Stazione Grotte celoni ancora coda e poi sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti sulla Cassia Veientana tra il bivio per Formello e via della Giustiniana e sulla Salaria dell’ aeroporto dell’Urbe alla tangenziale il tutto in ...